Centrodestra diviso alle consultazioni: Fi apre a Draghi, Lega tentata, no da FdI (Di venerdì 5 febbraio 2021) Salvini non chiude ma è esplicito: 'il premier scelga tra le nostre proposte e quelle di Grillo'. Torna protagonista Silvio Berlusconi che oggi è a Roma per guidare le consultazioni del suo partito. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Salvini non chiude ma è esplicito: 'il premier scelga tra le nostre proposte e quelle di Grillo'. Torna protagonista Silvio Berlusconi che oggi è a Roma per guidare ledel suo partito. ...

repubblica : Governo, nel pomeriggio iniziano le consultazioni di Draghi. Il centrodestra va diviso - Corriere : Centrodestra diviso: sì di Berlusconi, no di Meloni. Le due anime della Lega - Agenzia_Dire : Il centrodestra si presenterà diviso alle #consultazioni con #mariodraghi. - GVNVNCR : RT @tempoweb: Centrodestra in ordine sparso su #draghiPremier Che fare? 'La coalizione può...' - Giulyeboh : RT @LiveSpinoza: Consultazioni, il centrodestra si presenterà diviso. Se ancora non si fosse capito che è arrivato Renzi. [@antonio_carano] -