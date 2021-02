C’è una nuova vita per «alfemminile», è come se il gruppo Gedi acquistasse un social network (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un gruppo editoriale che acquista la potenza di un social network. Il senso dell’operazione sembra essere proprio questo. Il gruppo Gedi ha dato il via libera all’operazione alfemminile: l’editore ha acquisito l’80% del progetto, mentre il restante 20% resterà in capo a TF1, l’azienda francese che continuerà a fornire servizi tecnologici. Potenzialmente, alfemminile (i dati risalgono al dicembre 2020) ha la capacità di raggiungere oltre 6 milioni di visitatori unici in un mese, che si traducono in 25 milioni di pagine viste. Se si considera il mondo dell’informazione femminile, si tratta del terzo risultato migliore in Italia. LEGGI ANCHE > Verdelli lascia Repubblica, a sostituito sarà Molinari alfemminile, il colpo di Gedi La ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Uneditoriale che acquista la potenza di un. Il senso dell’operazione sembra essere proprio questo. Ilha dato il via libera all’operazione: l’editore ha acquisito l’80% del progetto, mentre il restante 20% resterà in capo a TF1, l’azienda francese che continuerà a fornire servizi tecnologici. Potenzialmente,(i dati risalgono al dicembre 2020) ha la capacità di raggiungere oltre 6 milioni di visitatori unici in un mese, che si traducono in 25 milioni di pagine viste. Se si considera il mondo dell’informazione femminile, si tratta del terzo risultato migliore in Italia. LEGGI ANCHE > Verdelli lascia Repubblica, a sostituito sarà Molinari, il colpo diLa ...

