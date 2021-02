C’è Posta per te: gli ospiti della quinta puntata del 6 Febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è Posta per te: andrà in onda domani sera la quinta puntata del people show di Maria De Filippi. Scopriamone ospiti e storie Si rinnova domani sabato 6 Febbraio 2021, dalle 21.20 su Canale 5, l’appuntamento con “C’è Posta per te”, il people show a base di sentimenti condotto da Maria De Filippi che da ormai un ventennio domina la gara degli ascolti della prima serata prefestiva. Tra ricongiungimenti e richieste di perdono, ampio spazio alle irrinunciabili e commoventi sorprese che questa settimana vedranno coinvolti – come sempre – alcuni ospiti d’eccezione: l’attore Claudio Amendola prima, e il bomber della Lazio Ciro Immobile (con al seguito la moglie Jessica Melena), poi. Insomma, quello che si consumerà ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’èper te: andrà in onda domani sera ladel people show di Maria De Filippi. Scopriamonee storie Si rinnova domani sabato 6, dalle 21.20 su Canale 5, l’appuntamento con “C’èper te”, il people show a base di sentimenti condotto da Maria De Filippi che da ormai un ventennio domina la gara degli ascoltiprima serata prefestiva. Tra ricongiungimenti e richieste di perdono, ampio spazio alle irrinunciabili e commoventi sorprese che questa settimana vedranno coinvolti – come sempre – alcunid’eccezione: l’attore Claudio Amendola prima, e il bomberLazio Ciro Immobile (con al seguito la moglie Jessica Melena), poi. Insomma, quello che si consumerà ...

