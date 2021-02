C'è posta per te, anticipazioni 6 febbraio: ecco gli ospiti della quinta puntata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sabato 3 febbraio alle ore 21:15 su Canale 5, si rinnova l'appuntamento con C'è posta per te , il programma condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua 24esima edizione che, nonostante gli anni, continua ad ottenere ascolti record. Nelle prime quattro puntate di questa stagione, le storie raccontate in studio, hanno ottenuto ascolti sempre superiori ai 6 milioni di telespettatori, con uno share che, in più occasioni, ha sfiorato il 30%. Come sempre, due dei momenti più seguiti, sono quelli che vedono la presenza di alcuni personaggi famosi, che intervengono in trasmissione, per fare una sorpresa, e portare dei regali, al destinatario della posta. Nella puntata di sabato 30 gennaio, ha colpito la generosità del giovane calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, che ha regalato ad ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sabato 3alle ore 21:15 su Canale 5, si rinnova l'appuntamento con C'èper te , il programma condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua 24esima edizione che, nonostante gli anni, continua ad ottenere ascolti record. Nelle prime quattro puntate di questa stagione, le storie raccontate in studio, hanno ottenuto ascolti sempre superiori ai 6 milioni di telespettatori, con uno share che, in più occasioni, ha sfiorato il 30%. Come sempre, due dei momenti più seguiti, sono quelli che vedono la presenza di alcuni personaggi famosi, che intervengono in trasmissione, per fare una sorpresa, e portare dei regali, al destinatario. Nelladi sabato 30 gennaio, ha colpito la generosità del giovane calciatoreRoma, Nicolò Zaniolo, che ha regalato ad ...

