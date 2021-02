Caso Navalny | morto il medico che lo curò dopo l’avvelenamento

(Di venerdì 5 febbraio 2021) IlcheAlexeyimprovvisamente. Borrell (Ue) è volato a Mosca: chiederà il rilascio del dissidente. MOSCA – L’ospedale di Omsk ha reso noto che ilcheAlexeydella scorsa estate èimprovvisamente all’età di 55 anni. Le cause del decesso non sono state rese note., si muove l’Unione Europea Nel frattempo, l’Alto Rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, è volato a Mosca per una delicata visita di tre giorni. Non il momento migliore per i rapporti tra il Cremlino e Bruxelles, alla luce delle violente repressioni delle proteste a favore del ...

Nel mentre Alexei, considerato il maggior oppositore di Putin, è stato condannato a 2 anni ... Inevitabile che il suo sarà al centro del colloquio tra il ministro degli Esteri russo ... direttore del sito Mediazona, e la sua storia è da leggere con attenzione per capire quanto l'erosione della democrazia in Russia vada ben oltre il di Alexei. Smirnov è stato arrestato ... Mosca, 5 febbaio 2021 - L'oppositore russo, Aleksei Navalny, torna oggi in presenza in tribunale, questa volta alla corte Babushkinsky di Mosca, per l'udienza sul caso di diffamazione di un veterano ...