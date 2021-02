Caso Ciatti, arrestato in Francia responsabile pestaggio (Di venerdì 5 febbraio 2021) arrestato in Francia il responsabile del pestaggio che provocò la morte di Niccolò Ciatti. Le autorità di polizia francesi, su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip/Sirene), hanno infatti rintracciato e arrestato ieri a Strasburgo, in esecuzione di Mandato d’Arresto Europeo (Mae), un cittadino ceceno che, il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane italiano in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna). Il Mandato di Arresto Europeo, emesso sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l’omicidio del connazionale (in quanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021)inildelche provocò la morte di Niccolò. Le autorità di polizia francesi, su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip/Sirene), hanno infatti rintracciato eieri a Strasburgo, in esecuzione di Mandato d’Arresto Europeo (Mae), un cittadino ceceno che, il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane italiano in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna). Il Mandato di Arresto Europeo, emesso sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l’omicidio del connazionale (in quanto ...

