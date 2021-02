Caso Ciatti | arrestato ceceno responsabile del pestaggio

ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] - fisco24_info : Caso Ciatti: papà di Niccolò, 'arresto ceceno dimostra che dicevamo verità' : - benny_bove : RT @Adnkronos: Caso #Ciatti, il papà di Niccolò: 'Arresto ceceno dimostra che dicevamo verità' - Adnkronos : Caso #Ciatti, il papà di Niccolò: 'Arresto ceceno dimostra che dicevamo verità' - LiberoReporter : Caso Ciatti, arrestato in Francia responsabile pestaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ciatti

...all'uccisione di Niccolò - ha concluso- significa che quello che noi abbiamo sempre sostenuto, e cioè che non è stato un solo ceceno ma c'è stata partecipazione di altri due, in questoè ......ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di un cittadino ceceno fermato a Strasburgo e considerato responsabile del pestaggio di Niccolò. ...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - E' indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di concorso in omicidio Movsar Magomedov, 24 anni, il ceceno arrestato in ...ROMA - La polizia francese ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di un cittadino ceceno fermato a Strasburgo e considerato responsabile ...