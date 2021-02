Casaleggio e Grillo a Roma Secondo giorno di consultazioni | Berlusconi guida FI

(Di venerdì 5 febbraio 2021) I big arrivano nella capitale: dopo il fondatore del Movimento sbarca anche il presidente dell’associazione Rousseau. Sul fronte delle, oggi è ildei partiti che più si sono spesi per Draghi: Italia viva, Pd e Forza Italia. Nel pomeriggio anche l’incontro del presidente incaricato con l’unico partito che al momento voterà sicuramente no a Draghi: Fratelli d’Italia

Grillo/Casaleggio=Lobby Si comprano i loro. Ora sarà divertente vedere se i grillini ribalteranno l'espe… - infoitinterno : Grillo e Casaleggio a Roma. Oggi nell'agenda di Draghi gli incontri con Leu, Pd e F.I.

Non è escluso che possa vedere Beppe, anche lui nella Capitale. Non c'è alcuna conferma, invece, su un possibile incontro trae i vertici dei Cinquestelle o con Alessandro Di ...Arriva Beppee anche Davide. Lo stato maggiore dei 5Stelle si ritrova a Roma, dove oggi il presidente incaricato Mario Draghi incontrerà le delegazioni dei partiti alla Camera dei Deputati. alle ...I big arrivano nella capitale: dopo il fondatore del Movimento sbarca anche il presidente dell’associazione Rousseau. Sul fronte delle consultazioni, oggi è il giorno dei partiti che più si sono spesi ...La crisi di governo e del Movimento 5 Stelle chiama, Beppe Grillo risponde. Il comico genovese ieri sera sarebbe arrivato a Roma per affrontare il delicato momento dei gruppi pentastellati, spaccati p ...