Carlotta Dell'Isola, il cambio look "pazzesco" dopo il GF Vip: "Finalmente!" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Carlotta Dell'Isola è stata l'ultima concorrente a lasciare il GF Vip. È stata eliminata al televoto nel corso dell'ultima puntata del reality di Alfonso Signorini ma prima ha ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato storico, Nello Sorrentino. I due avevano partecipato a Temptation Island e Carlotta da tempo aspettava quel momento. Che è arrivato in diretta tv, sulla passerella di fronte alla porta rossa della Casa per l'occasione riempita di palloncini a forma di cuore. "Lo sai che ti stimo – ha detto a Carlotta– e per questo ti volevo dire che voglio che sei la donna della mia vita. Scusa, sono emozionatissimo. E comunque dici sempre che non ti faccio le sorprese e guarda che sorpresa che ti ho fatto? Ora qua, davanti a tutti e davanti ad Alfonso, ti chiedo se mi vuoi sposare".

trash_italiano : Carlotta Dell’Isola appena esce dalla casa spara a zero su Andrea Zenga (di solito non metto considerazioni persona… - loouistw : RT @Senzanomeconlak: Immagina essere Carlotta dell’isola e definire altre persone noiose - Vero_991_ : RT @Senzanomeconlak: Immagina essere Carlotta dell’isola e definire altre persone noiose - hazmattys : RT @Senzanomeconlak: Immagina essere Carlotta dell’isola e definire altre persone noiose - Poisevuoilitig1 : Ma Carlotta dell'isola si è svegliata adesso per criticare Zenga?! ?? Da fuori siamo bravi tutti eh. #gfvip #sovip… -

