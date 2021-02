Carlotta Dell’Isola dopo il GFVIP ha cambiato totalmente look grazie al mitico Federico Fashion Style. Le foto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Siamo abituati a vederla con i capelli sempre tiratissimi, Carlotta Dell’Isola, dalla prima apparizione in tv a Temptation Island assieme al biondo fidanzato Nello fino all’approdo nella Casa del Grande Fratello Vip da cui è appena uscita risultando tra i meno votati dal pubblico. Ma la ragazza è uscita sorridendo avendo ricevuto la stessa sera la tanto agognata proposta di matrimonio dall’amato fidanzato. Le strane extension Quello che tutti però hanno notato durante la sua permanenza nella Casa è stata la sua capigliatura, una base scura e delle stranissime extension un po’ troppo visibili, sia per lo stacco di colore essendo particolarmente chiare ma soprattutto per l’attaccatura delle stesse, evidenziata dalle acconciature di Carlotta, tiratissime code e chignon. Durante la permanenza la giovane confessa il ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 5 febbraio 2021) Siamo abituati a vederla con i capelli sempre tiratissimi,, dalla prima apparizione in tv a Temptation Island assieme al biondo fidanzato Nello fino all’approdo nella Casa del Grande Fratello Vip da cui è appena uscita risultando tra i meno votati dal pubblico. Ma la ragazza è uscita sorridendo avendo ricevuto la stessa sera la tanto agognata proposta di matrimonio dall’amato fidanzato. Le strane extension Quello che tutti però hanno notato durante la sua permanenza nella Casa è stata la sua capigliatura, una base scura e delle stranissime extension un po’ troppo visibili, sia per lo stacco di colore essendo particolarmente chiare ma soprattutto per l’attaccatura delle stesse, evidenziata dalle acconciature di, tiratissime code e chignon. Durante la permanenza la giovane confessa il ...

