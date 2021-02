Carenza di medici di base in Campania | Zinzi | “Ritardi della Regione nelle procedure | vigileremo”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La gravedidi famiglia in diversi ambiti territorialinostraè un disagio a cui bisogna fare fronte in tempi rapidi, tanto più se si pensa che in questa fase pandemica sono diventati un punto di riferimento per i pazienti. In Aula abbiamo appreso dalla Giunta regionale che l’assegnazione delle zone carenti per il 2019 si concluderà entro febbraio 2021. Un ritardo che i cittadini stanno subendo sulla propria pelle quotidianamente e che neanche leeffettivamente farraginose possono giustificare. Continueremo a chiedere conto nell’esclusivo interesse di quei pazienti che attendono anche solo la prescrizione di una visita o di un’analisi. In questo periodo bisogna evitare che inquesta diventi un’emergenza ...

In particolare la carenza strutturale di medici specializzati in ginecologia e ostetricia, di psicologhe, ostetriche e assistenti sociali, rende quasi impossibile ai consultori esistenti poter...
"La grave carenza di medici di famiglia in diversi ambiti territoriali della nostra Regione è un disagio a cui bisogna fare fronte in tempi rapidi, tanto più se si pensa che in questa fase pandemica sono diventati un punto di riferimento per i pazienti."