Carburanti alternativi - Mazda entra nella eFuel Alliance

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Laha annunciato che sarà la prima Casa automobilistica ad aderire alla "", un'associazione aperta a tutti i costruttori, le aziende e le organizzazioni che sostengono e promuovono l'utilizzo dell'idrogeno e degli e-fuel, ossia iclimaticamente neutri in termini di emissioni di CO2. L'alleanza ha come obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questa tipologia di combustibili rinnovabili e a basso tasso di carbonio e vuole contribuire a formulare una nuova legislazione che ne tenga conto ora che l'Ue sta rivedendo le proprie politiche sul clima. Non solo elettrificazione. Tra i membri dellafigurano diverse realtà europee, soprattutto tedesche, e qualche nome illustre, come Avia, Gulf e Liqui Moly. L'ingresso della ...

Le vendite di automobili alimentate con combustibili, tra cui gas e metano, sono calate ... le auto aconvenzionali hanno ancora dominato le vendite di auto nell'UE, con una ...'Ma non vogliamo solo aggiungere combustibilinel serbatoio in maniera cieca. Ciò che sostituirà il greggio non dovrà distruggere la foresta pluviale [?] Voglio promuovereche ...Non solo elettrificazione. Tra i membri della eFuel Alliance figurano diverse realtà europee, soprattutto tedesche, e qualche nome illustre, come Avia, Gulf e Liqui Moly. L’ingresso della Mazda nell’a ...MODENA - Nel 2020 sono state vendute in Italia oltre 130.00 automobili alimentate a GPL, il gas di petrolio liquefatto che costa meno della metà della benzina e abbatte le ...