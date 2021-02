Carabinieri, il generale Detalmo Mezzavilla s’insedia al comando “Ogaden” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è tenuta questa mattina a Napoli, nella Caserma della Vittoria, alla presenza del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”. Al generale di Corpo d’Armata Adolfo Fischione, destinato ad assumere il comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, subentra il generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla. All’avvicendamento, svoltosi in una cornice ridotta per le esigenze di prevenzione sanitaria, hanno preso parte: i comandanti delle Legioni Carabinieri dipendenti dal comando Interregionale (Campania, Puglia, Abruzzo-Molise, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è tenuta questa mattina a Napoli, nella Caserma della Vittoria, alla presenza del comandantedell’Arma deidi Corpo d’Armata Teo Luzi, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante interregionale”. Aldi Corpo d’Armata Adolfo Fischione, destinato ad assumere ildelle Scuole dell’Arma dei, subentra ildi Corpo d’Armata Maurizio. All’avvicendamento, svoltosi in una cornice ridotta per le esigenze di prevenzione sanitaria, hanno preso parte: i comandanti delle Legionidipendenti dalInterregionale (Campania, Puglia, Abruzzo-Molise, ...

