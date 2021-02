Capello, visita a Milanello. Il Milan: “Bello averti di nuovo a casa, mister” (FOTO) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini della visita di cortesia di Fabio Capello in quel di Milanello. Il messaggio Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini delladi cortesia di Fabioin quel di. Il messaggio Pianeta

giocarpediem69 : RT @RibaltaRossoner: Oggi Fabio Capello ha fatto visita ai ragazzi a Milanello. Da giocatore e da allenatore ha fatto la storia del #Milan.… - RibaltaRossoner : Oggi Fabio Capello ha fatto visita ai ragazzi a Milanello. Da giocatore e da allenatore ha fatto la storia del… - MSpekled : Capello in visita a Milanello nel giorno del compleanno di Cesare. Mi piace pensare non sia coincidenza. Mi piace p… - undertheanus : Semplice visita di cortesia o c'è dell'altro? Non mi dispiacerebbe Capello all'interno della Società. #Milan - unviaggioper : Un viaggio per capello è #social Corri a sbirciare il nostro #blog e a far visita alle nostre pagine #instagram,… -