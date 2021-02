Cantante Mascherato: i primi due eliminati sono Pecorella e Baby Alieno (Di sabato 6 febbraio 2021) La seconda puntata del Cantante Mascherato ha visto ben due eliminati, il primo reduce da quella precedente, il cui spareggio era rimasto in sospeso a seguito della rinuncia dei Ricchi e Poveri in gara con il Baby Alieno, che si sono visti costretti ad abbandonare la gara in quanto la temperatura all’interno della maschera si era fatta insostenibile. Il Baby Alieno è tornato in gara e ha sfidato prima la maschera Pecorella, battendola e, successivamente, venendo a sua volta eliminata. Chi era Pecorella? La prima vera sorpresa del Cantante Mascherato, è stata l’identità dietro la maschera Pecorella: Alessandra Mussolini. Reduce dall’esperienza di Ballando con ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 febbraio 2021) La seconda puntata delha visto ben due, il primo reduce da quella precedente, il cui spareggio era rimasto in sospeso a seguito della rinuncia dei Ricchi e Poveri in gara con il, che sivisti costretti ad abbandonare la gara in quanto la temperatura all’interno della maschera si era fatta insostenibile. Ilè tornato in gara e ha sfidato prima la maschera, battendola e, successivamente, venendo a sua volta eliminata. Chi era? La prima vera sorpresa del, è stata l’identità dietro la maschera: Alessandra Mussolini. Reduce dall’esperienza di Ballando con ...

