Canapa, Coldiretti: Produzione decuplicata in 5 anni. Dai taralli al caffè: mille applicazioni industriali (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Uscire dalla giungla di norme e controlli e dare una uniformità di applicazione della legge a livello nazionale al di fuori di singole interpretazioni a livello locale". È quanto afferma la Coldiretti in riferimento al primo tavolo di filiera della Canapa che ha coinvolto i ministeri di Politiche agricole, Interno, Giustizia, Sviluppo Economico e poi Agenzia delle Dogane, Arma dei Carabinieri, Crea, Ismea, Agea e tutti gli attori del comparto. "In Italia – spiega la Coldiretti – i terreni coltivati a Canapa nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte superando i 4000 ettari da Nord a Sud della penisola, dal Piemonte alla Campania, dal Veneto alla Puglia, ma anche in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna". Fino agli anni '40 la Canapa era più ...

