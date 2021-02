Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Niente commenti e una foto chiara: Can Yaman posta l’immagine che lo ritrae con Diletta Leotta e finalmente ufficializza la loro complicità. Hanno appena tirato al bersaglio, lui ha in mano la pistola, lei si appoggia dolcemente alla sua spalla. L’attore turco sfodera i muscoli, la presentatrice italiana mostra tutte le sue curve stretta in un dolcevita che lascia intravedere il reggiseno che contiene a fatica il florido décolleté e un paio di jeans aderenti. “coppia pericolosa” scrive Can nella didascalia e toglie ai fan la possibilità di commentare. Il like di Diletta è quasi scontato, come ormai pare chiara la voglia di ufficializzare la loro storia d’amore. Can Yaman e Diletta Leotta non si nascondono più. Il settimanale “Chi” li ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 5 febbraio 2021) Niente commenti e unachiara: Canposta l’immagine che lo ritrae cone finalmente ufficializza la loro complicità. Hanno appena tirato al bersaglio, lui ha in mano la pistola, lei si appoggia dolcemente alla sua spalla. L’attore turco sfodera i muscoli, la presentatrice italiana mostra tutte le sue curve stretta in un dolcevita che lascia intravedere il reggiseno che contiene a fatica il florido décolleté e un paio di jeans aderenti. “pericolosa” scrive Can nella didascalia e toglie ai fan la possibilità di commentare. Il like diè quasi scontato, come ormai pare chiara la voglia di ufficializzare la loro storia d’amore. Cannon si nascondono più. Il settimanale “Chi” li ...

Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - cuore : Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - FrancyRubino2 : @6571Raffa Pensa che x me è reale sempre...... Sono malata. CAN YAMAN MI HAI STREGATO. ?????? - MaribelLim : RT @BHaitam1: ??????: Solo su OGGI in edicola, quello che non sapete di Can (che si pronuncia 'Gian')Yaman. '..Can (significa anima) ama il ci… -