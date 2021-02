Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto insieme sui social: ‘Coppia pericolosa’ (Di venerdì 5 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta hanno aperto il 2021 all’insegna del gossip con la pubblicazione di scatti più o meno rubati che testimoniano la loro relazione. Ora che sono usciti allo scoperto ecco arrivare la prima foto di coppia sui social. Can Yaman e Diletta Leotta ‘innamorati pazzi’: ecco la prima coppia del 2021 La prima foto di Can Yaman e Diletta Leotta L’attore e la conduttrice radio e tv si sono immortalati presso il poligono di tiro: cuffie alle orecchie per attutire i rumori degli spari e pistola in mano, la didascalia della foto recita: “Coppia pericolosa“. Can però ha anche disattivato i commenti, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 5 febbraio 2021) Canhanno aperto il 2021 all’insegna del gossip con la pubblicazione di scatti più o meno rubati che testimoniano la loro relazione. Ora che sono usciti allo scoperto ecco arrivare ladi coppia sui. Can‘innamorati pazzi’: ecco lacoppia del 2021 Ladi CanL’attore e la conduttrice radio e tv si sono immortalati presso il poligono di tiro: cuffie alle orecchie per attutire i rumori degli spari e pistola in mano, la didascalia dellarecita: “Coppia pericolosa“. Can però ha anche disattivato i commenti, ...

