Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto insieme su Instagram (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se ne è parlato a lungo e ora, forse, è arrivata la conferma definitiva: da settimane le ipotesi di una love story tra Can Yaman, attore del momento, e la conduttrice Diletta Leotta si rincorrono tra foto scattate durante gli incontri tra i due e commenti. Il gossip era iniziato a circolare dopo che avevano soggiornato nello stesso albergo romano, voci alle quali si erano aggiunte anche le foto in esclusiva che erano state pubblicate sul settimanale Chi: nel giornale diretto da Alfonso Signorini si potevano vedere i due insieme sorridenti e apparentemente complici. Da quelle immagini poi ne sono seguite altre, sempre pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Queste ultime mostravano i due durante una cena a lume di candela. Can Yaman è molto riservato e, ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 febbraio 2021) Se ne è parlato a lungo e ora, forse, è arrivata la conferma definitiva: da settimane le ipotesi di una love story tra Can, attore del momento, e la conduttricesi rincorrono trascattate durante gli incontri tra i due e commenti. Il gossip era iniziato a circolare dopo che avevano soggiornato nello stesso albergo romano, voci alle quali si erano aggiunte anche lein esclusiva che erano state pubblicate sul settimanale Chi: nel giornale diretto da Alfonso Signorini si potevano vedere i duesorridenti e apparentemente complici. Da quelle immagini poi ne sono seguite altre, sempre pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Queste ultime mostravano i due durante una cena a lume di candela. Canè molto riservato e, ...

Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - cuore : Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - Arancha42138656 : RT @BHaitam1: ??????: Solo su OGGI in edicola, quello che non sapete di Can (che si pronuncia 'Gian')Yaman. '..Can (significa anima) ama il ci… -