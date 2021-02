Can Yaman e Diletta Leotta prima foto di coppia… ufficiale! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alle prese con l’allenamento per interpretare alla perfezione Sandokan Can Yaman non dimentica i suoi incontri felici avvenuti in Italia nelle scorse settimane. Il bel divo turco diventato nel Bel Paese una vera star ha pubblicato in queste ore sui social uno scatto con la bella giornalista Diletta Leotta che a quanto pare ha conquistato l’attenzione e forse anche il cuore del protagonista di Daydreamer. I primi rumors su un presunto rapporto esistente tra i due vip sono stati resi noti dal magazine Chi che a inizio anno a paparazzato Diletta e Can in un albergo romano, l’incontro è poi avvenuto una seconda volta e i due sono sempre apparsi molto affiatati. Se la giornalista sportiva non ha esitato a confermare anche attraverso alcuni messaggi in radio la sua amicizia con Yaman, l’attore ha più ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alle prese con l’allenamento per interpretare alla perfezione Sandokan Cannon dimentica i suoi incontri felici avvenuti in Italia nelle scorse settimane. Il bel divo turco diventato nel Bel Paese una vera star ha pubblicato in queste ore sui social uno scatto con la bella giornalistache a quanto pare ha conquistato l’attenzione e forse anche il cuore del protagonista di Daydreamer. I primi rumors su un presunto rapporto esistente tra i due vip sono stati resi noti dal magazine Chi che a inizio anno a paparazzatoe Can in un albergo romano, l’incontro è poi avvenuto una seconda volta e i due sono sempre apparsi molto affiatati. Se la giornalista sportiva non ha esitato a confermare anche attraverso alcuni messaggi in radio la sua amicizia con, l’attore ha più ...

