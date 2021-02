Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto su Instagram da coppia pericolosa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Can Yaman ha condiviso su Instagram la prima foto ufficiale insieme a Diletta Leotta, confermando così, almeno in apparenza, il gossip che li vuole sentimentalmente legati da qualche settimana. Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto nella prima foto ufficiale condivisa su Instagram proprio dall'attore turco, che mette così a tacere tutte le malelingue che l'avevano addirittura spinto, nelle scorse settimane, a chiudere l'account su Twitter. Una "coppia pericolosa", è così che Can Yaman, futuro Sandokan nella serie remake, ha commentato questo scatto, che lo vede abbracciato alla conduttrice di DAZN dopo aver tirato a un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Canha condiviso sulaufficiale insieme a, confermando così, almeno in apparenza, il gossip che li vuole sentimentalmente legati da qualche settimana. Canescono allo scoperto nellaufficiale condivisa suproprio dall'attore turco, che mette così a tacere tutte le malelingue che l'avevano addirittura spinto, nelle scorse settimane, a chiudere l'account su Twitter. Una "", è così che Can, futuro Sandokan nella serie remake, ha commentato questo scatto, che lo vede abbracciato alla conduttrice di DAZN dopo aver tirato a un ...

