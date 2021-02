Can Yaman e Diletta Leotta insieme: una foto su Instagram conferma la coppia (FOTO) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono una coppia, a loro detta ‘pericolosa’. Ad affermarlo è stato l’attore turco, pubblicando una FOTO in compagnia della presentatrice televisiva, volto precedentemente di Sky Sport e attualmente di Dazn. Dopo varie indiscrezioni in merito, proprio i diretti interessati hanno confermato l’instaurazione di una vera e propria coppia, come recita la didascalia del post in questione. Di seguito l’immagine di Can Yaman e Diletta Leotta, legati anche su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canYaman) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cansono una, a loro detta ‘pericolosa’. Ad affermarlo è stato l’attore turco, pubblicando unain compagnia della presentatrice televisiva, volto precedentemente di Sky Sport e attualmente di Dazn. Dopo varie indiscrezioni in merito, proprio i diretti interessati hannoto l’instaurazione di una vera e propria, come recita la didascalia del post in questione. Di seguito l’immagine di Can, legati anche su. Visualizza questo post suUn post condiviso da Can(@can) SportFace.

