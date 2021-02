Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto: la prima foto ufficiale della coppia sul profilo Instagram dell’attore! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il bell’attore di Daydreamer, Can Yaman e la giornalista Diletta Leotta sembra abbiano fatto finalmente coming out con una foto ufficiale! Can Yaman, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram, una foto che lo ritrae con la Leotta, probabilmente al poligono di tiro. Sappiamo tutti che l’attore è molto riservato sulla sua vita privata, quindi questo gesto starà probabilmente ad indicare che le cose tra loro siano serie. Nella caption della foto, l’attore ha semplicemente scritto: coppia pericolosa View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canYaman) I due, ... Leggi su trendit (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il bell’attore di Daydreamer, Cane la giornalistasembra abbiano fatto finalmente coming out con una! Can, infatti, ha condiviso sul suo, unache lo ritrae con la, probabilmente al poligono di tiro. Sappiamo tutti che l’attore è molto riservato sulla sua vita privata, quindi questo gesto starà probabilmente ad indicare che le cose tra loro siano serie. Nella caption, l’attore ha semplicemente scritto:pericolosa View this post onA post shared by Can(@can) I due, ...

Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - cuore : Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - Arancha42138656 : RT @BHaitam1: ??????: Solo su OGGI in edicola, quello che non sapete di Can (che si pronuncia 'Gian')Yaman. '..Can (significa anima) ama il ci… -