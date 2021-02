Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto: la prima foto ufficiale della coppia su Instagram (Di venerdì 5 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale della coppia sui social La coppia più chiacchierata del momento è uscita allo scoperto. Can Yaman e Diletta Leotta confermano il loro amore con una foto su Instagram. A pubblicarla è stato l’attore turco su Instagram con la didascalia “coppia pericolosa”. Lo scatto li ritrae dopo aver tirato a un bersaglio con una pistola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canYaman) Leggi anche: Gossip Diletta ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Can: lasui social Lapiù chiacchierata del momento è uscita. Canconfermano il loro amore con unasu. A pubblicarla è stato l’attore turco sucon la didascalia “pericolosa”. Lo scatto li ritrae dopo aver tirato a un bersaglio con una pistola. Visualizza questo post suUn post condiviso da Can(@can) Leggi anche: Gossip...

Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - cuore : Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - MitiCanYaman : RT @cuore: Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - funzioniamo : RT @feritbeyx: Can Yaman molla cavalli e pistole per 5 min e fai gli auguri a Özge,che non solo è l’unica che ti sopporta,ma l’hai anche co… -