Can Yaman e Diletta Leotta al poligono, ecco la prima foto social: vero amore o tutto finto? (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Coppia pericolosa“, questa la didascalia che accompagna il primo scatto ufficiale della nuova coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta. Lui 31 anni alle prese con il successo delle serie turche “Bitter Sweet” e “Day Dreamer” con nuovi impegni in Italia nei prossimi mesi, lei 29 anni influencer e conduttrice televisiva da sempre al centro del gossip. Una foto pubblicata su Instagram con solo due parole dopo settimane di chiacchiericci, posano al poligono insieme abbracciati. Una domanda però accompagna questo flirt: vero amore o tutto finto? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canYaman) La seconda opzione stupirebbe pochi, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Coppia pericolosa“, questa la didascalia che accompagna il primo scatto ufficiale della nuova coppia formata da Can. Lui 31 anni alle prese con il successo delle serie turche “Bitter Sweet” e “Day Dreamer” con nuovi impegni in Italia nei prossimi mesi, lei 29 anni influencer e conduttrice televisiva da sempre al centro del gossip. Unapubblicata su Instagram con solo due parole dopo settimane di chiacchiericci, posano alinsieme abbracciati. Una domanda però accompagna questo flirt:? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can(@can) La seconda opzione stupirebbe pochi, in ...

