Campania | oggi riunione sulle scuole | il piano della Regione sulle chiusure

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Aumentano i casi nelleindopo la riapertura degli istituti scolastici e l’Unità di Crisi valuta unper fronteggiare la curva dei contagi. L’aumento non è ancora esponenziale ma superiore alla media registrata nelle altre fasce di età e che interessa sia i bambini da 0 a 9 anni sia la fascia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

occhio_notizie : La #Campania in bilico tra la #zonagialla e la #zonaarancione - SkyTG24 : Covid Campania, scuola chiusa e cinque classi in quarantena a Torre del Greco. DIRETTA - infoitinterno : Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 4 febbraio - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino della Regione Campania di oggi 4 febbraio - MicK_ele : RT @mattiapenati: @MicK_ele @StefanoSamma7 @AlessandroGavir @Ruffino_Lorenzo mi sono fatto una piccola dashboard che fa i conti con lo scen… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania oggi

Il timore, alla luce dei dati, tutt'altro che rassicuranti, che continuano a registrarsi insul fronte dei contagi, è di ripiombare in 'zona arancione', con tutto quello che consegue ...di...Prima Pagina del Corriere dello Sport ed.diVenerdì 5 Febbraio 2021Potrebbe arrivare nella giornata di oggi l’ordinanza che decreta la chiusura delle scuole superiori in Campania. L’Unità dei Crisi della Campania monitorerà l’andamento dei contagi, l’ipotesi è quella ...Il covid uccide ancora, addio al professore Mimì Ceccarelli. Ieri San Martino Valle Caudina, oggi Cervinara. Il covid- 19 continua ad uccidere in Valle Caudina e le vittime salgono a trentuno. Mentre ...