Campania, oggi boom di contagi: “E’ l’effetto scuole”. Aumentano anche i ricoveri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il contagio in Campania è in risalita. Non lo dice solo Vincenzo De Luca, ma anche i bollettini diramati dall’Unità di Crisi. Sono più di 1600 i nuovi positivi di oggi, 5 febbraio. A fronte di un numero inferiore di tamponi rispetto alla giornata precedente (quasi 17mila). Campania, contagi Covid in risalita. Si teme effetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilo inè in risalita. Non lo dice solo Vincenzo De Luca, mai bollettini diramati dall’Unità di Crisi. Sono più di 1600 i nuovi positivi di, 5 febbraio. A fronte di un numero inferiore di tamponi rispetto alla giornata precedente (quasi 17mila).Covid in risalita. Si teme effetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

