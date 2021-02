Campania, boom di contagi nelle scuole: la decisione di De Luca (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Stiamo assistendo ad una ripresa forte dei contagi, da una settimana viaggiamo con un tasso di positivi estremamente pesante, sui 1500 nuovi positivi con un tasso del 10% di contagio. In dieci giorni di apertura delle scuole, dal 25 gennaio al 4 febbraio, in Campania sono 2.280 i positivi nel mondo della scuola, tra docenti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Stiamo assistendo ad una ripresa forte dei, da una settimana viaggiamo con un tasso di positivi estremamente pesante, sui 1500 nuovi positivi con un tasso del 10% dio. In dieci giorni di apertura delle, dal 25 gennaio al 4 febbraio, insono 2.280 i positivi nel mondo della scuola, tra docenti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

emichir : @gustomela qui in campania è stato subito boom ?? tanto che pare che De Luca si stia affrettando a volerle richiudere - infoitinterno : Boom di positivi al Covid in un giorno e altri 17 morti in Campania - ildenaro_it : Domani si farà un primo punto della situazione in una #riunione dell’#Unità di #Crisi della @Reg_Campania sulla… - EnzoSan69 : #COVID19, a #Napoli è boom di #contagi alle #scuole #elementari: in 15 gg. + 36%... e con la riaperura delle… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Forza ca boom di Daniele De Martino, Gianni Vezzosi, Daniele Marino! Sintonizzat… -