Callum Ilott | Binotto ha le idee chiare sul futuro del pilota

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 febbraio 2021)sarà collaudatore ufficiale della scuderia Ferrari per la stagione 2021 della Formula Uno. Il team principal Mattia, ha chiarito quali saranno i compiti delnel corso della sua prima stagione in F1.: la Ferrari punta su di lui?è reduce da un’ottima stagione in Formula 2. Il britannico ha concluso il campionato in seconda posizione, alle spalle del nuovodella Haas Mick Schumacher. Tuttavia, la seconda posizione non è bastata per ricevere un sedile in Formula Uno. Nikita Mazepin (quinto in F2) ha ottenuto il secondo sedile della stessa Haas, precludendo la possibilità di esordire in F1 albritannico che aveva preso parte alle libere in occasione del Gp ...