Call of Duty (ovviamente) ha un nuovo capitolo in uscita a fine anno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Activision a quanto pare ha nuovi piani per il suo franchise di successo Call of Duty, dato che ha recentemente confermato che entro la fine di quest'anno verrà pubblicato un nuovo capitolo della serie. "Trarremo vantaggio da un anno intero di Warzone che porterà aggiornamenti ai nostri contenuti premium e agli investimenti incrementali dei giocatori nel gioco, e abbiamo una sostanziale opportunità di continuare a migrare la comunità verso Black Ops Cold War così come un'altra versione premium pianificata per il quarto trimestre nel 2021", ha detto il chief financial officer di Activision Dennis Durkin in una conference Call. "Nella nostra prospettiva, ipotizziamo prudentemente che le unità premium di Call of Duty ...

