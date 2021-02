Call of Duty Black Ops Cold War: Tutte le novità del nuovo aggiornamento (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Stagione 1 di Call of Duty®: Black Ops Cold War e Warzone non è solo l’inizio dell’anno più grandioso per Black Ops, ma è una vera e propria pietra miliare che farà la storia. Come parte dell’aggiornamento di oggi per Black Ops Cold War (disponibile oggi 4 febbraio alle 8:00), gli operatori Requiem potranno vivere il prossimo capitolo della storia dell’Etere Oscuro a “Firebase Z”, l’ultima mappa Zombi rilasciata, gratuita su Tutte le piattaforme. Oltre a questa strabiliante esperienza Zombi e alla nuova Specialità Lapide, l’aggiornamento di oggi include anche il ritorno della mappa multigiocatore Express, una delle preferite del giocatori di Black Ops II, oltre a molte nuove ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Stagione 1 diof®:OpsWar e Warzone non è solo l’inizio dell’anno più grandioso perOps, ma è una vera e propria pietra miliare che farà la storia. Come parte dell’di oggi perOpsWar (disponibile oggi 4 febbraio alle 8:00), gli operatori Requiem potranno vivere il prossimo capitolo della storia dell’Etere Oscuro a “Firebase Z”, l’ultima mappa Zombi rilasciata, gratuita sule piattaforme. Oltre a questa strabiliante esperienza Zombi e alla nuova Specialità Lapide, l’di oggi include anche il ritorno della mappa multigiocatore Express, una delle preferite del giocatori diOps II, oltre a molte nuove ...

