AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Thauvin, assist a #Maldini. Il punto | News - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Milan rischia di perdere Theo Hernandez - Rossonero__1899 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Dalla Francia: #Thauvin, pronto un pre-contratto - #ACMilan #Milan #SempreMilan - StadioSport : Calciomercato Milan: può firmare Lazaar da svincolato: Il mercato del Milan può ancora regalare l’ultimo tassello a… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Secondo La Gazzetta , Ismael Bennacer ha davvero una clausola rescissoria. Il prezzo valido per la prossima estate è da 50 milioni .Commenta per primo Antonio Conte in estate aveva fatto il nome di Franck Kessié come potenziale rinforzo per la sua Inter. La risposta delè stata molto netta: no secco, intoccabile. E poi, l'exploit di Franck ha fatto il resto.La chiusura della sessione invernale del calciomercato coincide con l’asta di riparazione di tutti i fantallenatori. È giunto il momento di rinforzare le proprie rose in vista ...Secondo quanto riportato da Tuttosport, Florian Thauvin sarebbe intrigato dall'idea di giocare nel Milan: le ultime sul calciomercato rossonero ...