Calciomercato Milan, Thauvin a zero: la situazione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Calciomercato Milan: si susseguono con insistenza le voci sull’arrivo in rossonero di Floriant Thauvin a zero a giugno Thauvin, al Milan con la prossima sessione di mercato, il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in merito al giocatore francese. Dalla Francia starebbero insistendo sulla destinazione rossonera per l’esterno dell’OM con un precontratto già pronto come primo colpo a parametro zero per la prossima stagione. INFLUENZA VILLA BOAS – Il tecnico portoghese si è dimesso da pochissimo da tecnico del Marsiglia, lui che avrebbe potuto trattenere Thauvin ed invece non ci sarà a far si che il giocatore rimanga in Francia. Dunque il Milan attende solo l’arrivo della prossima sessione, per la quale ci ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021): si susseguono con insistenza le voci sull’arrivo in rossonero di Florianta giugno, alcon la prossima sessione di mercato, il Corriere dello Sport fa il punto dellain merito al giocatore francese. Dalla Francia starebbero insistendo sulla destinazione rossonera per l’esterno dell’OM con un precontratto già pronto come primo colpo a parametroper la prossima stagione. INFLUENZA VILLA BOAS – Il tecnico portoghese si è dimesso da pochissimo da tecnico del Marsiglia, lui che avrebbe potuto trattenereed invece non ci sarà a far si che il giocatore rimanga in Francia. Dunque ilattende solo l’arrivo della prossima sessione, per la quale ci ...

