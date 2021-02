Calciomercato Juventus, Paratici sul baby prodigio dello United: la decisione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fabio Paratici non si sarebbe accontentato dei giovani arrivi del mercato invernale appena concluso e starebbe continuando ad osservare da vicino i migliori talento in giro per il Mondo. La Juventus ha ben chiara davanti a sé la volontà di proseguire nel progetto di rinnovamento il quale passa giocoforza dall’arrivo di giovani calciatori in rampa di lancio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, deciso il futuro dell'attaccante: i dettagli sulla sua scelta Il CFO bianconero starebbe osservando da tempo un baby prodigio dell’Academy del Manchester United, il quale avrebbe presto una decisione definitiva sul proprio futuro. Sul giovanissimo calciatore, classe 2004, ci sarebbero gli interessi di molte big d’Europa tra cui Paris Saint-Germain, Bayern ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fabionon si sarebbe accontentato dei giovani arrivi del mercato invernale appena concluso e starebbe continuando ad osservare da vicino i migliori talento in giro per il Mondo. Laha ben chiara davanti a sé la volontà di proseguire nel progetto di rinnovamento il quale passa giocoforza dall’arrivo di giovani calciatori in rampa di lancio. LEGGI ANCHE:, deciso il futuro dell'attaccante: i dettagli sulla sua scelta Il CFO bianconero starebbe osservando da tempo undell’Academy del Manchester, il quale avrebbe presto unadefinitiva sul proprio futuro. Sul giovanissimo calciatore, classe 2004, ci sarebbero gli interessi di molte big d’Europa tra cui Paris Saint-Germain, Bayern ...

... con il cinque volte Pallone d'Oro che punta a conquistare il suo terzo scudetto consecutivo con la maglia della Juventus.

Juve e Barcellona: concorrenza dalla Germania per Depay

Commenta per primo Secondo la Bild c'è anche il Borussia Dortmund sulle tracce di Depay , in scadenza a giugno con il Lione . Accostato più volte anche alla Juventus , il giocatore è un obiettivo concreto del Barcellona .

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | C’è la svolta inattesa CalcioMercato.it Cristiano Ronaldo compie 36 anni: tutti i record dell'attaccante della Juventus. FOTO

Ha superato il ceco Josef Biscan, segnando nella finale di Supercoppa contro il Napoli, ma la Federazione ceca ha contestato questo record, sostenendo che Biscan ha siglato 821 gol in carriera. . CR7 ...

Rugani: “Juventus e Nazionale? Penso al Cagliari”

"La questione tecnica ha influito nella mia scelta ma si limita al presente. Penso a far bene qui a Cagliari e non vado troppo oltre".

