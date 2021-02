Calciomercato Juventus, aria di rinnovo per il giovane bianconero? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 20 settembre del 2020 rimarrà una data indelebile nella memoria di Pirlo: il tecnico bresciano infatti fece il suo esordio assoluto da allenatore. Quella sera la Juventus si impose per 3-0 sulla Sampdoria di Ranieri, non male come esordio. LEGGI ANCHE: Juventus, Marchisio pazzo per il centrocampista bianconero La notte di Torino rimarrà nella mente e nel cuore anche di un altro bianconero: Gianluca Frabotta. Il giovane terzino sinistro esordì a sorprese proprio quella sera giocando 45 minuti. Da lì in poi non solo è entrato a far parte stabilmente della squadra ma è diventato un quasi titolare, complice anche l’indisponibilità di Alex Sandro. Calciomercato Juventus, il futuro del terzino Gianluca Frabotta, terzino della JuventusIl terzino della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 20 settembre del 2020 rimarrà una data indelebile nella memoria di Pirlo: il tecnico bresciano infatti fece il suo esordio assoluto da allenatore. Quella sera lasi impose per 3-0 sulla Sampdoria di Ranieri, non male come esordio. LEGGI ANCHE:, Marchisio pazzo per il centrocampistaLa notte di Torino rimarrà nella mente e nel cuore anche di un altro: Gianluca Frabotta. Ilterzino sinistro esordì a sorprese proprio quella sera giocando 45 minuti. Da lì in poi non solo è entrato a far parte stabilmente della squadra ma è diventato un quasi titolare, complice anche l’indisponibilità di Alex Sandro., il futuro del terzino Gianluca Frabotta, terzino dellaIl terzino della ...

