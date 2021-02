**Calcio: Napoli, anche Koulibaly positivo al covid** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Napoli, 5 feb. (Adnkronos) – “Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Lo ha comunicato il Napoli. La positività del difensore arriva dopo quella di Ghoulam. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021), 5 feb. (Adnkronos) – “Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidouè risultatoal Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Lo ha comunicato il. La positività del difensore arriva dopo quella di Ghoulam. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Napoli Napoli, UFFICIALE: anche Koulibaly è positivo al Covid - 19

5 L'emergenza Covid - 19 continua a rappresentare un problema anche nel mondo del calcio. Il Napoli nell'ultimo mese ha visto la positività di Osimhen e Fabián Ruiz, che sono poi guariti, e quella di Ghoulam , emersa questa mattina. A loro si aggiunge anche Kalidou Koulibaly , che ...

Koulibaly, il difensore del Napoli positivo al Covid: salta il Genoa

Anche Ghoulam positivo leggi anche Napoli, Ghoulam positivo al Covid: è asintomatico Questa mattina anche Ghoulam era stato trovato positivo al Covid. L'esterno algerino era risultato positivo dopo ...

Per il Napoli non è una trasferta semplice, contro il Genoa, allo stadio “Luigi Ferraris”, visto anche i casi di positività di Ghoulam e Koulibaly. Arrivano aggiornamenti in merito dal twitter di ...

Paganese, Di Napoli: “Faccio i complimenti ai ragazzi ed a tutto il gruppo”

Il mister della Paganese, Raffaele Di Napoli, al termine del match col Catanzaro ha elogiato i suoi ragazzi. Queste le sue parole riportate da Campania Soccer: “Faccio i complimenti ai ragazzi ed a tu ...

