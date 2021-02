(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “? Non ho da dire di più rispetto a quello che ha detto Tiago Pinto., va tutto bene.si è allenato bene, maCristante”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Pauloin conferenza alla vigilia della sfida con la Juventus sulla vicenda. “Come cambia la squadra con Mayoral invece che? Quello che rinforza il gruppo sono le vittorie, le partite fatte, gli atteggiamenti negli allenamenti.e Mayoral sono due giocatori diversi: Edin è più forte fisicamente, Borja è più profondo. Hanno caratteristiche per giocare nel nostro gioco. Borja non ha bisogno della prossima partita per far vedere quello che può fare. Borja ...

Fantacalcio : Roma, Fonseca in conferenza: 'Cristante capitano, El Shaarawy e Pedro out. Su Mirante...' - sportli26181512 : Fonseca: “Dzeko convocato, ma Cristante sarà il capitano. Voglio ambizione”: Le parole del tecnico giallorosso alla… - IlmsgitSport : #ASRoma, #Fonseca: «Dzeko si è allenato bene, ma Cristante sarà il capitano. Con Pirlo la Juve è cresciuta» - ilmessaggeroit : #ASRoma, #Fonseca: «Dzeko si è allenato bene, ma Cristante sarà il capitano. Con Pirlo la Juve è cresciuta» - TV7Benevento : **Calcio: Fonseca, 'con Dzeko abbiamo parlato ma domani il capitano sarà Cristante'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Fonseca

Questo pomeriggioè intervenuto in conferenza stampa per presentare il match."E' tra le squadre che giocano meglio ain Italia, dovremo stare attenti: ha giocatori di gamba, servirà fare bene le preventive e ...ha ricevuto tante critiche, ma è bravo, so come ...Con Dzeko va tutto bene, si e' allenato bene, ma domani Cristante sara' il capitano". Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del match contro la Juventus. Per il ...Domani Torino la Roma affronterà la Juventus, Dzeko tornerà nella lista dei convocati ma ad avere la fascia di capitano sarà Cristante: «Si è allenato bene, non ...