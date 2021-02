Calcio, Cristiano Ronaldo spegne 36 candeline. Quest’anno però niente festa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il giocatore della Juventus si trova infatti in ritiro con la squadra Domani alle 18.00 la Juventus di Andrea Pirlo sfida la Roma allo Stadium, ecco perché non c’è spazio per i festeggiamenti, nemmeno per quelli della stella portoghese Ronaldo che oggi spegne 36 candeline. niente festeggiamenti per Cristiano Ronaldo che si trova in ritiro con la sua squadra e che quindi non farà nulla di speciale. A onor del vero ha già festeggiato le scorse settimane quando, con Georgina Rodriguez, la sua compagna, è andato in montagna a Courmayeur spostandosi da una regione all’altra senza nessun apparente valido motivo. Polverone mediatico e inchiesta della procura di Aosta, quindi questa volta CR7 mantiene un profilo basso. L’anno scorso la compagna gli aveva regalato un suv da 180mila euro ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il giocatore della Juventus si trova infatti in ritiro con la squadra Domani alle 18.00 la Juventus di Andrea Pirlo sfida la Roma allo Stadium, ecco perché non c’è spazio per i festeggiamenti, nemmeno per quelli della stella portogheseche oggi36festeggiamenti perche si trova in ritiro con la sua squadra e che quindi non farà nulla di speciale. A onor del vero ha già festeggiato le scorse settimane quando, con Georgina Rodriguez, la sua compagna, è andato in montagna a Courmayeur spostandosi da una regione all’altra senza nessun apparente valido motivo. Polverone mediatico e inchiesta della procura di Aosta, quindi questa volta CR7 mantiene un profilo basso. L’anno scorso la compagna gli aveva regalato un suv da 180mila euro ...

