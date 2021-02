Cala lo spreco di cibo in Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Italia Cala lo spreco di cibo. Nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate di alimenti che sono finiti nella spazzatura. ROMA – In Italia Cala lo spreco di cibo. Secondo quanto riferito dall’Ansa, che cita il report di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability, nel 2020 nel nostro Paese sono 5,2 milioni le tonnellate di alimenti che sono finiti nella spazzatura tra le mura domestiche e le filiere. Un valore commerciale di circa 9,7 miliardi di euro. Una cifra suddivisa così: 6,4 miliardi di spreco alimentare domestico nazionale e 3,2 miliardi per quanto riguarda la distribuzione. Numeri in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma i dati continuano ad essere molto alti. L’effetto Covid-19 Un calo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inlodi. Nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate di alimenti che sono finiti nella spazzatura. ROMA – Inlodi. Secondo quanto riferito dall’Ansa, che cita il report di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability, nel 2020 nel nostro Paese sono 5,2 milioni le tonnellate di alimenti che sono finiti nella spazzatura tra le mura domestiche e le filiere. Un valore commerciale di circa 9,7 miliardi di euro. Una cifra suddivisa così: 6,4 miliardi dialimentare domestico nazionale e 3,2 miliardi per quanto riguarda la distribuzione. Numeri in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma i dati continuano ad essere molto alti. L’effetto Covid-19 Un calo ...

Agenzia_Ansa : In era #Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate… - news_mondo_h24 : Cala lo spreco di cibo in Italia - MarioCasati8 : RT @AlzogliOcchi: In era Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate di ali… - 80Ciaccarini : RT @AlzogliOcchi: In era Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate di ali… - manu_etoile : RT @AndreON57802640: Covid: cala lo spreco del cibo in Italia ma 5,2mln di tonnellate finiscono ancora nella spazzatura - Vivere Green - ht… -