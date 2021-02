Cagliari, Rugani si presenta: “Sto bene, il gruppo è forte. Juventus? Rispondo così” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Daniele Rugani torna in Italia.Il difensore classe 1994, il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus, ha lasciato il Rennes, approdando alla corte di Eusebio Di Francesco. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo calciatore del Cagliari ha trattato diversi temi. Di seguito, le sue dichiarazioni. "Io mi sento bene, molto bene: dopo qualche problemino di inizio stagione ero in gruppo da tre o quattro settimane. Sono pronto sia fisicamente che mentalmente, non vedo l'ora di iniziare dopo il periodo in cui son rimasto fermo", ha spiegato.Cagliari - "Sono molto contento di essere qua, ringrazio presidente e direttore: è un'opportunità che si è presentata all'ultimo momento, ma ho accettato subito. Come diceva il presidente, vedo che in questa ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Danieletorna in Italia.Il difensore classe 1994, il cui cartellino è ancora di proprietà della, ha lasciato il Rennes, approdando alla corte di Eusebio Di Francesco. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo calciatore delha trattato diversi temi. Di seguito, le sue dichiarazioni. "Io mi sento, molto: dopo qualche problemino di inizio stagione ero inda tre o quattro settimane. Sono pronto sia fisicamente che mentalmente, non vedo l'ora di iniziare dopo il periodo in cui son rimasto fermo", ha spiegato.- "Sono molto contento di essere qua, ringrazio presidente e direttore: è un'opportunità che si èta all'ultimo momento, ma ho accettato subito. Come diceva il presidente, vedo che in questa ...

ZZiliani : ULTIMORA: BORSINO SCUDETTO #Juventus irraggiungibile grazie a #Georgina, ma Parma e Cagliari tornano in zona… - romeoagresti : #Juve e #Cagliari hanno definito in tempo l’accordo per il prestito di #Rugani fino a giugno // Rugani joins Caglia… - CagliariCalcio : ? | DEAL DONE Daniele #Rugani è rossoblù ?? Benvenuto in Sardegna ?? ?? - Mediagol : #Cagliari, Rugani si presenta: 'Sto bene, il gruppo è forte. #Juventus? Rispondo così' - sportli26181512 : #Cagliari, Asamoah: 'Ho detto subito sì'. Rugani: 'Questo è un gruppo forte': Il ghanese: 'Dobbiamo vincere sempre.… -