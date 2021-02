Cagliari, Rugani si presenta: “Sono pronto e motivato” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata di presentazioni in casa Cagliari. Daniele Rugani, neo acquisto rossoblù, ha parlato per la prima volta come nuovo giocatore del club sardo. Nel corso della conferenza, il difensore in arrivo dal Rennes si è detto pronto e desideroso di scendere subito in campo per aiutare la squadra di Di Francesco.Cagliari, parla Ruganicaption id="attachment 1089737" align="alignnone" width="745" Rugani Cagliari (Instagram Cagliari)/caption"Io mi sento bene, molto bene: dopo qualche problemino di inizio stagione ero in gruppo da 3 o 4 settimane. Sono pronto sia fisicamente che mentalmente, non vedo l'ora di iniziare dopo il periodo in cui son rimasto fermo", ha esordito Rugani che poi sulla ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata dizioni in casa. Daniele, neo acquisto rossoblù, ha parlato per la prima volta come nuovo giocatore del club sardo. Nel corso della conferenza, il difensore in arrivo dal Rennes si è dettoe desideroso di scendere subito in campo per aiutare la squadra di Di Francesco., parlacaption id="attachment 1089737" align="alignnone" width="745"(Instagram)/caption"Io mi sento bene, molto bene: dopo qualche problemino di inizio stagione ero in gruppo da 3 o 4 settimane.sia fisicamente che mentalmente, non vedo l'ora di iniziare dopo il periodo in cui son rimasto fermo", ha esorditoche poi sulla ...

