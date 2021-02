Cagliari, Giulini: “Bisogna sputare sangue per toglierci da questa situazione, conta solo salvarci” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha voluto fare un bilancio della sessione invernale di calciomercato conclusasi lo scorso lunedì, per poi soffermarsi anche sulla deficitaria classifica dei sardi: “Sono arrivati giocatori che avevano voglia di venire a Cagliari per combattere: non era il caso di insistere per altri che nicchiavano. Il regista? Abbiamo già Nainggolan. Ma anche Deiola o Marin all’occorrenza possono cavarsela in quel ruolo. Diciamo che gli episodi non sono stati dalla nostra parte, i casi di Covid ci sono arrivati tutti insieme proprio quando la squadra stava iniziando a mostrare una sua identità. E poi è arrivato l’infortunio di Rog”. “Siamo partiti con diversi equivoci, da Joao Pedro che rende meglio in mezzo dietro la prima punta, a Marin che fa bene la mezzala, ma noi credevamo potesse fare il play. Poi ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente del, Tommaso, ha voluto fare un bilancio della sessione invernale di calciomercato conclusasi lo scorso lunedì, per poi soffermarsi anche sulla deficitaria classifica dei sardi: “Sono arrivati giocatori che avevano voglia di venire aper combattere: non era il caso di insistere per altri che nicchiavano. Il regista? Abbiamo già Nainggolan. Ma anche Deiola o Marin all’occorrenza possono cavarsela in quel ruolo. Diciamo che gli episodi non sono stati dalla nostra parte, i casi di Covid ci sono arrivati tutti insieme proprio quando la squadra stava iniziando a mostrare una sua identità. E poi è arrivato l’infortunio di Rog”. “Siamo partiti con diversi equivoci, da Joao Pedro che rende meglio in mezzo dietro la prima punta, a Marin che fa bene la mezzala, ma noi credevamo potesse fare il play. Poi ...

Moixus1970 : RT @sportface2016: #Cagliari, il presidente #Giulini durissimo: 'Sono contento che non ci sia più #Spadafora come ministro' - enrygattoj12 : RT @sportface2016: #Cagliari, il presidente #Giulini durissimo: 'Sono contento che non ci sia più #Spadafora come ministro' - infoitsport : Cagliari, Giulini chiude all'ingaggio di Schone: 'In rosa ci sono già Nainggolan e Deiola' - sportface2016 : #Cagliari, il presidente #Giulini durissimo: 'Sono contento che non ci sia più #Spadafora come ministro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Giulini: 'Bisogna entrare in campo, sputare sangue e toglierci da questa situazione' -