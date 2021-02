Cagliari, Giulini: “Abbiamo capito cosa non ha funzionato” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato in conferenza stampa, nell’ambito della presentazione di Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani. Le prime parole del Presidente sono proprio per i due nuovi rossoblù: “Asamoah ci può portare serenità e tranquillità, quel che Abbiamo bisogno in questo momento. Nel gruppo si sentirà il suo impatto, è fermo da un po’, ha tanta voglia di giocare. Il suo entusiasmo, la sua capacità di esprimersi in più ruoli ci potranno dare una grande mano: aveva tante proposte, ha scelto Cagliari”.“Per Rugani siamo riusciti a sfruttare la possibilità offerta dal mercato di avere un giocatore così importante, considerando gli infortuni subiti da alcuni nostri difensori centrali. Anche Daniele aveva ricevuto molte offerte, ma ha scelto noi ed è un aspetto fondamentale: sottolinea la volontà ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Presidente del, Tommaso, ha parlato in conferenza stampa, nell’ambito della presentazione di Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani. Le prime parole del Presidente sono proprio per i due nuovi rossoblù: “Asamoah ci può portare serenità e tranquillità, quel chebisogno in questo momento. Nel gruppo si sentirà il suo impatto, è fermo da un po’, ha tanta voglia di giocare. Il suo entusiasmo, la sua capacità di esprimersi in più ruoli ci potranno dare una grande mano: aveva tante proposte, ha scelto”.“Per Rugani siamo riusciti a sfruttare la possibilità offerta dal mercato di avere un giocatore così importante, considerando gli infortuni subiti da alcuni nostri difensori centrali. Anche Daniele aveva ricevuto molte offerte, ma ha scelto noi ed è un aspetto fondamentale: sottolinea la volontà ...

