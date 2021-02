Cagliari | Asamoah | “Volevo andare all’estero ma quando è arrivata questa offerta ho detto subito di sì perché…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata di presentazioni in casa. Insieme a Daniele Rugani è stato il giorno delle prime parole ufficiali anche per Kwadwo. Il calciatore ex Inter e Juventus ha parlato in conferenza stampa dinuova avventura in terra sarda e degli obiettivi personali e di gruppo per la seconda parte di stagione.si presentacaption id="attachment 1089063" align="alignnone" width="468", social/captionPartesulle sue condizioni fisiche: "Sto benissimo, mi sono allenato da solo in questo periodo. Mi sento molto meglio e ho iniziato a lavorare con la squadra in questi giorni. Mi sento pronto anche mentalmente. Non scendo in campo per delle partite ufficiali da un po’ ma sono ...