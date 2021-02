Cagliari, Asamoah si presenta: “C’è un motivo se ho scelto questo club, Godin e Nainggolan…” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sto benissimo, negli ultimi due-tre mesi mi sono allenato da solo, ieri ho iniziato a lavorare con la squadra. Sono pronto sia mentalmente che fisicamente, ora mi mancano le partite ufficialiIl neo acquisto del Cagliari, Kwadwo Asamoah, è stato oggi protagonista della conferenza stampa di presentazione, rispondendo alle domande dei giornalisti. L’ex laterale sinistro di Juventus e Inter, rassicura i suoi nuovi tifosi sulle sue condizioni fisiche e sulla voglia di dare il suo personale contributo da protagonista, alla squadra ."Sono contento della mia scelta di venire a Cagliari. C’erano tante richieste: avevo intenzione di chiudere la carriera con un’esperienza all’estero, ma poi si è prospettata la possibilità di venire in Sardegna e non ci ho davvero pensato due volte ad accettare. Ho giocato qui tante partite da ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sto benissimo, negli ultimi due-tre mesi mi sono allenato da solo, ieri ho iniziato a lavorare con la squadra. Sono pronto sia mentalmente che fisicamente, ora mi mancano le partite ufficialiIl neo acquisto del, Kwadwo, è stato oggi protagonista della conferenza stampa dizione, rispondendo alle domande dei giornalisti. L’ex laterale sinistro di Juventus e Inter, rassicura i suoi nuovi tifosi sulle sue condizioni fisiche e sulla voglia di dare il suo personale contributo da protagonista, alla squadra ."Sono contento della mia scelta di venire a. C’erano tante richieste: avevo intenzione di chiudere la carriera con un’esperienza all’estero, ma poi si è prospettata la possibilità di venire in Sardegna e non ci ho davvero pensato due volte ad accettare. Ho giocato qui tante partite da ...

