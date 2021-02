Caccia aperta nelle campagne italiane, la pantera avvistata vicino al paese (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Riguardo alla pantera che si aggira nelle campagne i carabinieri del corpo forestale, mi hanno appena comunicato la Prefettura, sono sul posto con i veterinari dello zoo safari. Niente panico ma prudenza”. Con poche righe ha parlato sui social il sindaco Francesco De Ruvo, che allega al post anche una foto dell’animale, spiegando di aver scritto ieri alla Prefettura e ai carabinieri forestali per sollecitare un intervento dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini, “per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica”. L’ultimo avvistamento non sarebbe lontano dal paese. Da qualche tempo la notizia dell’avvistamento di una pantera si rincorre. Meno di un mese fa, riporta il Corriere del Mezzogiorno, i primi avvistamenti poi gli avvistamenti si sono moltiplicati. “Abbiamo visto un grosso animale ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Riguardo allache si aggirai carabinieri del corpo forestale, mi hanno appena comunicato la Prefettura, sono sul posto con i veterinari dello zoo safari. Niente panico ma prudenza”. Con poche righe ha parlato sui social il sindaco Francesco De Ruvo, che allega al post anche una foto dell’animale, spiegando di aver scritto ieri alla Prefettura e ai carabinieri forestali per sollecitare un intervento dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini, “per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica”. L’ultimo avvistamento non sarebbe lontano dal. Da qualche tempo la notizia dell’avvistamento di unasi rincorre. Meno di un mese fa, riporta il Corriere del Mezzogiorno, i primi avvistamenti poi gli avvistamenti si sono moltiplicati. “Abbiamo visto un grosso animale ...

