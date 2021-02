Bufera Revenge Porn e diffida per ‘Uomini e Donne’ da Aurora | pubblico contro Gianni Sperti

Leggi su bufale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) C’erano pochi dubbi sul fatto che quanto avvenuto durante una recente puntata di “Uomini e Donne” avrebbe avuto conseguenze, considerando il fatto che anche un personaggio come Selvaggia Lucarelli aveva parlato senza troppi giri di parole di ‘‘. Stiamo parlando dei fatti che hanno visto protagonisti Giancarlo e, probabilmente nomi che dicono poco a chi non segue la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Occorre dunque una ricostruzione dei fatti, visto che il tema è molto serio. Questionepersi muovela trasmissione, ile Tina Cipollari In ...