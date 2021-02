Brutte notizie in casa Napoli: Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non le migliori notizie alla vigilia della sfida contro il Genoa di domani sera alle 20.45 e del match della prossima settimana contro la Juventus. Un comunicato del Napoli ha infatti annunciato la ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non le migliorialla vigilia della sfida contro il Genoa di domani sera alle 20.45 e del match della prossima settimana contro la Juventus. Un comunicato delha infatti annunciato la ...

RobertoBurioni : Brutte notizie per i pessimisti. Il vaccino Astra-Zeneca, con una differente modalità di somministrazione, sembra f… - bradipo22 : Le brutte notizie ?????? - PerrielloElisa : RT @samstan1996: Ma siamo pronti a spammare la foto di Aka dove dice “ho perso la fiducia nel mondo” in caso di brutte notizie #AMICI20 #ev… - Failbetter6 : RT @paolacontini64: Non vogliono sentire brutte notizie, insultano Ricciardi, Crisanti e Galli, non si accorgono di cosa succede fuori conf… - rosdefilippis : @CorrPetrocelli @riclorenzini Draghi può tutto, in lui si sono fusi i supereroi dell’universo e sotto il suo ampio… -