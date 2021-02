Bruno Editore pubblica Anna Rita Poddesu, Il Buon Mangiare: il Bestseller su come valorizzare i prodotti Made In Italy (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Milano, 5 febbraio 2021) - Secondo i dati della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), tra il gennaio e il luglio 2020 le esportazioni dei prodotti agroalimentari del nostro Paese, non solo hanno retto all'emergenza COVID-19 ma hanno fatto anche registrare un dato positivo (+3%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Un elemento questo che rappresenta un segnale di ripresa in assoluta controtendenza rispetto agli altri settori. Per tutti quei consumatori che desiderano contribuire allo sviluppo del sistema agroalimentare italiano così da supportare la distribuzione dei prodotti Made In Italy anche sui mercati internazionali, esce oggi il libro di Anna Rita Poddesu “IL Buon Mangiare. La Bellezza Del Made in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Milano, 5 febbraio 2021) - Secondo i dati della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), tra il gennaio e il luglio 2020 le esportazioni deiagroalimentari del nostro Paese, non solo hanno retto all'emergenza COVID-19 ma hanno fatto anche registrare un dato positivo (+3%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Un elemento questo che rappresenta un segnale di ripresa in assoluta controtendenza rispetto agli altri settori. Per tutti quei consumatori che desiderano contribuire allo sviluppo del sistema agroalimentare italiano così da supportare la distribuzione deiInanche sui mercati internazionali, esce oggi il libro di“IL. La Bellezza Delin ...

