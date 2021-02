Boxe: sempre più vicino il match tra la leggenda Manny Pacquiao e l’astro nascente Ryan Garcia (Di venerdì 5 febbraio 2021) La categoria dei pesi leggeri è in fermento, la vittoria di King Ry su Campbell ha proiettato il giovanissimo campione messicano nella top 5 del ranking, trovandosi in ottima compagnia con pugili fenomenali quali Teofimo Lopez, Gervonta Davis, Vasyl Lomachenko e Devin Haney. Le sfide non sono finite e sembra che ci sia in vista un match veramente sensazionale tra la stella emergente messicana e il pluricampione filippino Manny Pacquiao. Pac-Man, 42 anni, non combatte dal 2019, quando ha vinto contro Thurman, ma sappiamo bene che il cuore infinito di questo pugile può regalare grandi sorprese. L’esperienza contro l’entusiasmo della gioventù, per Manny, anche se dovesse perdere, il match con King-Ry non offuscherebbe una carriera strepitosa fatta di incontri che rimarranno indelebili nelle memorie degli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) La categoria dei pesi leggeri è in fermento, la vittoria di King Ry su Campbell ha proiettato il giovanissimo campione messicano nella top 5 del ranking, trovandosi in ottima compagnia con pugili fenomenali quali Teofimo Lopez, Gervonta Davis, Vasyl Lomachenko e Devin Haney. Le sfide non sono finite e sembra che ci sia in vista unveramente sensazionale tra la stella emergente messicana e il pluricampione filippino. Pac-Man, 42 anni, non combatte dal 2019, quando ha vinto contro Thurman, ma sappiamo bene che il cuore infinito di questo pugile può regalare grandi sorprese. L’esperienza contro l’entusiasmo della gioventù, per, anche se dovesse perdere, ilcon King-Ry non offuscherebbe una carriera strepitosa fatta di incontri che rimarranno indelebili nelle memorie degli ...

